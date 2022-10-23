МЧС сообщило о гибели двух пилотов рухнувшего Су-30 | 360°

Важное 23 октября 2022, 14:18 МЧС сообщило о гибели двух пилотов рухнувшего Су-30 МЧС: оба пилота упавшего в Иркутске Су-30 погибли

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Два пилота самолета Су-30, рухнувшего на дом в частном секторе Иркутска, погибли. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — сказали в ведомстве.

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Сообщается, что трагедия произошла во время испытательного полета.

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Военный самолет Су-30 летел с местного авиазавода. Он упал на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Начался пожар. Данных о пострадавших пока нет. В Сети появились кадры с обломками воздушного судна.