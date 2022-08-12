Обыски прошли в мэрии Омска и фонде капремонта из-за обрушения пятиэтажки

Следственный комитет провел обыски в департаменте городского хозяйства мэрии Омска и фонде капитального ремонта Омской области из-за обрушения стены многоквартирного дома. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального Следственного управления СК РФ.

«В настоящее время проводятся обыски в департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта и выемки документации у судебных приставов», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обрушение стены пятиэтажного здания произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами. Дом ранее был признан аварийным и областной суд обязал до 31 декабря 2021 года провести капитальный ремонт, в том числе и фасада здания. Решение суда не исполнили, дом не отремонтировали.

Обрушение случилось 12 августа в 16:30 по местному времени. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники департаментов городского хозяйства во главе с мэром. Разбор завалов проводили МЧС России и пожарно-спасательные службы Омской области.