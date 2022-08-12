Спасатели начали разбор завалов обрушенной стены дома в Омске. Видео

Спасатели начали разбор завалов на мест обрушившейся стены многоквартирного дома в Омске. Региональное МЧС показало кадры с места работы.

«На месте происшествия проводится разбор завалов силами МЧС России, пожарно-спасательной службы Омской области», — сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, на место происшествия направили Аэромобильную группировку Главного управления МЧС России по Омской области — она насчитывает 75 человек личного состава.

пресс-служба МЧС по Омской области

Все случилось днем 12 августа на улице 20 Партсъезда, 53 около 16:30 по местному времени. К месту обрушения стены пятиэтажки проследовали экстренные службы. В городской администрации сообщили, что туда же отправился глава Омска Сергей Шелест.

Момент обрушения попал на видео. Городские власти уточнили, что территорию вокруг жилого дома оцепили.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать ветхое состояние дома. Сотрудники МЧС сообщили, что площадь обрушения составляет 200 квадратных метров, из дома эвакуировали 40 жильцов.