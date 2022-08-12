В Омске обрушилась часть жилой пятиэтажки, написал Telegram-канал Baza. О пострадавших пока не сообщается. На место выехали спасатели.

По данным издания «Город 55», все произошло около 16:30 на улице 20-го Партсъезда, 53 (район Нефтяники). Местные жители рассказали, что по проспекту Мира за 10 минут проехало около десятка пожарных машин и карет скорой помощи.

В пресс-службе мэрии изданию сообщили, что на место происшествия выехал глава Омска Сергей Шелест, а также сотрудники департамента городского хозяйства и департамента общественной безопасности, которым предстоит оценить текущее состояние здания.

«Территория будет огорожена, о принимаемых мерах будет информация предоставлена в дальнейшем», — процитировал портал мэрию Омска.

В ГУ МЧС России по региону изданию подтвердили информацию о том, что на месте работают спасатели. На сайтах мэрии и омского управления МЧС официальных данных пока нет.

В Baza отметили, что, по предварительным данным. раньше жильцы этого дома уже жаловались на обрушение кирпичной кладки с торцовой стены.