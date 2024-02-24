Происшествия 24 февраля 2024, 08:53 Обстрелы ВСУ обесточили два поселка в Горловке Мэр Приходько: поселки Горловки остались без электроснабжения из-за атак ВСУ РИА «Новости»

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Поселки шахты имени Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки остались без света из-за атак украинской армии. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение населенных пунктов будет восстановлено», — пообещал он.

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Мэр писал, что в результате украинской вооруженной агрессии повреждена одна из котельных в Никитовском районе Горловки. Оператор не пострадал.

Всего за сутки ВСУ 19 раз обстреляли Горловку, четыре мирных жителя получили ранения. Удары украинских боевиков повредили частные дома, газопровод, линию электропередач.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории. В ночь на 24 февраля над Курской и Тульской областями системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. До этого дрон Украины ликвидировали в небе над Белгородской областью.