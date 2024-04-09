Происшествия 09 апреля 2024, 18:13 Обстрел ВСУ оставил село Тишанка без света и газа Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ перебил газопровод и ЛЭП в Тишанке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Прилетевшие в населенный пункт снаряды повредили газопровод и линию электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что также повреждения получили два жилых дома. В одном осколки выбили окна, а у другого посекли забор и ворота гаража. Пострадавших и погибших среди местных жителей нет.

Реклама

Для ликвидации последствий атаки на населенный пункт на место прибыли оперативные и аварийные службы региона.

Это второй населенный пункт Белгородской области, пострадавший от атаки украинских боевиков во вторник, 9 апреля.

До этого в селе Графовка Краснояружского района взорвался прилетевший с территории соседней страны дрон-камикадзе. Детонация повредила расположенный в селе объект связи.

Еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью сбили дежурные средства противовоздушной обороны.