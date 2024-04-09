Важное 09 апреля 2024, 17:17 Украинские беспилотники сбили над Белгородской областью Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью украинских дронах РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью два беспилотника самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты пересекли границу около 15:30 во вторник, 9 апреля. Целью беспилотников назвали террористические атаки на гражданские объекты в российском регионе.

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«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в пресс-службе.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и ударам беспилотников со стороны украинских боевиков.

В ночь на вторник, 9 апреля, в Белгороде и его пригородах объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а находящихся на улице прохожих — перейти в укрытие или найти безопасное место.