Происшествия 09 апреля 2024, 17:44 Дрон ВСУ повредил объект связи в белгородском селе Графовка Губернатор Гладков: в селе Графовка взрыв дрона ВСУ повредил объект связи

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ВСУ атаковали село Графовка Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. В результате детонации беспилотника повреждения получил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет», — отметил он.

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В настоящее время сотрудники аварийных служб приступили к ликвидации последствий атаки.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 16:00 по московскому времени. Такое же число БПЛА противника уничтожили немногим раньше.

Ракетную опасность объявили в ночь на вторник, 9 апреля, в Белгороде и его пригородах. Жителей города призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.