Столкнулись 4 автомобиля на МКАД, один загорелся

Авария произошла на 22-м километре МКАД. Столкнулись четыре автомобиля, один из них загорелся. Движение затруднено, сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы в своем Теlеgrаm-канале.

Автомобили столкнулись на внутренней стороне 22-о километра МКАД, перед пересечением с Каширским шоссе. Пострадали четыре машины, одна из них загорелась. На место прибыли оперативные службы, огонь потушили.

«Движение осуществляется по двум полосам из пяти. По возможности выбирайте пути объезда», — предупредили в дептрансе.