Появилось видео аварии на МКАД перед Каширским шоссе

Утром 19 июля на 22-м километре МКАД перед пересечением с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля, один из них загорелся. Момент аварии попал на видео. Его опубликовал в своем Telegram-канале информационный центр транспортного комплекса Москвы.

ДТП произошло в 05:25. Два автомобиля стояли на дороге. Легковушка приближалась к малотоннажному грузовику задним ходом, когда в него сзади влетел на скорости другой автомобиль, а затем еще один по цепочке.

По информации дептранса, один из автомобилей загорелся. Его потушили. На месте работают оперативные службы. Однако источник ТАСС сообщил о ДТП с участием семи автомобилей — три столкнулись, четыре врезались в них. Один человек погиб, двое получили травмы.

Движение на МКАД затруднено, так как свободны только две полосы из пяти.