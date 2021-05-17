Общественники рассказали об условиях содержания казанского стрелка Галявиева

Студент из Казани Ильназ Галявиев, устроивший бойню в местной школе, находится в одиночной камере и не жалуется на условия содержания. Об этом сообщил секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Мельников. Его слова привело издание «ОНК Газета».

«Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением. Жалоб на условия содержания у него нет», — рассказал Мельников.

После завершения следственных действий Галявиева планируют доставить в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

11 мая студент взорвал самодельную бомбу в казанской гимназии № 175, а затем устроил стрельбу в одном из классов. В результате погибли девять человек, включая семерых школьников. Еще 20 человек получили ранения. Преступник сдался полиции. На допросе он говорил, что является богом.

По данным СК, в 2020 году у Галявиева выявили заболевание головного мозга.