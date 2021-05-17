Казанский стрелок пройдет психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского

Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле учеников казанской школы, будет доставлен в московский НИИ имени Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщила «Газета ОНК».

Секретарь центрального штаба ОНК Алексей Мельников рассказал, что сейчас Галявиев содержится в одиночной камере СИЗО в Казани. Он находится под круглосуточным видеонаблюдением. По словам правозащитника, жалоб на условия содержания у Галявиева нет. После завершения следственных действий его доставят в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что несколько лет назад Галявиев прошел медобследование при постановке на воинский учет, и тогда его признали вменяемым. При этом в СК сообщали, что год назад у Галявиева выявили заболевание мозга.

Ильназ Галявиев обвиняется в расстреле учеников казанской гимназии № 175. Трагедия произошла 11 мая. Погибли девять человек — семеро детей и две учительницы. Еще 24 человека пострадали. По данным СК, Галявиев при входе в школу подорвал самодельную бомбу и применил огнестрельное оружие, на которое незадолго до атаки получил разрешение. Против него завели дело по статье о массовом убийстве. Галявиев признал свою вину. По решению суда он был арестован. Его грозит пожизненный срок.

На помощь пострадавшим при стрельбе в Казани собрали более 73 миллионов рублей.