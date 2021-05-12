У казанского стрелка выявили заболевание головного мозга в прошлом году. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении, рассказали в СК России.

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — сказано в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что Галявиев ведет себя неадекватно — это мешает полноценному проведению следственных действий с ним. Следователи обыскали квартиру подозреваемого в массовом убийстве, опросили более 75 человек, изучили видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых есть момент совершения преступления. По уголовному делу назначили более 30 судебных экспертиз. Среди них физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические и судебно-медицинские. Проведут и психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром 11 мая 19-летний Галявиев взял ружье, пришел в казанскую школу, где раньше учился, и начал стрелять. Погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения различной степени тяжести. СК завел дело о массовом убийстве. После задержания стрелок признался, что ненавидит всех людей.