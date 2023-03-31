Происшествия 31 марта 2023, 12:28 Оборудованный камерой беспилотник нашли в Кубинке ТАСС: беспилотник с камерой и усиленным аккумулятором нашли рядом с аэродромом в Кубинке Unsplash

Читать 360tv в

Квадрокоптер с камерой обнаружили в лесополосе рядом с аэродромом в Кубинке. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб Московской области сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что в ходе осмотра аппарата специалисты обнаружили на нем камеру и усиленный аккумулятор. Взрывных устройств в беспилотнике не нашли.

Реклама

«В пятницу в лесополосе рядом с деревней Полушкино, недалеко от аэродрома Кубинка, найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Взрывного устройства в нем не обнаружено», — подчеркнул представитель экстренных служб.

Сейчас специалисты устанавливают личность владельца найденного беспилотника.

Ранее упавший дрон в Подмосковье находили в конце февраля. Летательный аппарат обнаружили недалеко от газораспределительной станции в районе деревни Губастово Коломенского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при падении беспилотника никто не пострадал. Разрушений зданий нет. Глава региона подчеркнул, что в ситуации разбираются спецслужбы и правоохранительные органы.