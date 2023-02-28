Важное 28 февраля 2023, 14:09 Беспилотник рухнул недалеко от газокомпрессорной станции в Коломне ФСБ и МВД начали проверку после падения беспилотника в Коломне Телеканал «360»

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Неизвестный беспилотник разбился в районе деревни Губастово в городском округе Коломна. Дрон упал в 100 метрах от газокомпрессорной станции «Воскресенск».

Информация о ЧП поступила от единой дежурной службы (ОД ЕДДС). По факту случившегося начали проверку сотрудники ФСБ и УМВД по Коломне.

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Дежурный по филиалу «Мособлгаз Юго-Восток» заявил, что нарушений в работе газовых сетей нет.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Попытки пресекли подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России. Дроны потеряли управление и рухнули на землю. Никто не пострадал.

Кроме того, в ведомстве сообщили о тренировке дежурных сил Западной зоны ответственности за ПВО. Военные отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами.

В практической части тренировки задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.