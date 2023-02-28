Важное 28 февраля 2023, 14:18 Жертв и разрушений нет. Воробьев прокомментировал падение дрона в Коломне Глава Подмосковья Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотника Пресс-служба губернатора Московской области

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ЧП с рухнувшим беспилотником в Коломне произошло близ деревни Губастово. Вероятно, целью был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — подчеркнул глава региона.

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Беспилотник упал в 100 метрах от газокомпрессорной станции «Воскресенск». В филиале «Мособлгаз Юго-Восток» заявили, что нарушений в работе газовых сетей не зафиксировано.

В Минобороны 28 февраля сообщали о попытках ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Действия противника пресекли подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России. Оба беспилотника потеряли управление и рухнули. В результате никто не пострадал.

Также в ведомстве обратили внимание на проведение тренировки дежурных сил Западной зоны ответственности за ПВО. Во время тренировки задействовали истребители дежурных сил противовоздушной обороны ЗВО.