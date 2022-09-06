«Обморожение рук и ног». Спасатели спустили гида и туристов с Ключевской Сопки | 360°

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«Обморожение рук и ног». Спасатели спустили гида и туристов с Ключевской Сопки

Камчатские спасатели рассказали о состоянии пострадавших на Ключевской Сопке туристов

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Спасатели спустили с высоты 3300 метров трех пострадавших при восхождении на Ключевскую Сопку. Об их состоянии «360» рассказала начальник группы информации КГКУ «Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» Татьяна Юхманова.

Трое пострадавших находились в доме вулканологов на высоте 3300 метров. Спасатели осмотрели их и отправили на вертолете Ми-8 МЧС России в ближайший населенный пункт, поселок Ключи Усть-Камчатского района.

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«По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4158 метров, обморожение рук и ног, двое туристов в относительно нормальном состоянии», — рассказала начальник центра.

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Скорая помощь доставила их в больницу. Планируется, что оттуда пострадавших перевезут бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский. Спасатели остались на месте, чтобы организовать спуск тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.

«Способ их транспортировки в населенный пункт будет понятен после уточнения прогноза погоды», — сообщила Татьяна Юхманова.

Группа туристов из 10 регионов России с двумя гидами из Новосибирска прибыла к подножию Ключевской Сопки 30 августа. Они разбили лагерь на высоте 3300 метров, откуда начали восхождение к вершине. Спустя три дня часть группы сорвалась с высоты. В общей сложности погибли девять человек.

Следком России возбудил уголовное дело. За пострадавшими выдвинулась наземная группировка и вертолет. Из-за штормового ветра Ми-8 лишь с четвертой попытки смог добраться до места.

Туризм

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