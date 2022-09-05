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(обновлено: 05 сентября 2022, 18:19)

Число погибших туристов на вулкане Ключевская Сопка выросло до девяти

СК сообщил о смерти девяти туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

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В результате восхождения на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке погибли девять туристов, сообщили в Следственном комитете России. Ведомство возбудило очередное уголовное дело по данному факту.

Сотрудники СК выехали на место происшествия, установили личности погибших и связались с их родственниками. По факту гибели девяти человек возбудили уголовное дело. Еще одно возбудили против гида-инструктора.

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«В отношении руководителя и гида-инструктора ООО „Экстрим Тайм“ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Сейчас в туристическом агентстве ООО «Экстрим Тайм» работают следователи. Они проводят обыск и изымают документы, которые могут иметь отношение к случившемуся.

Гиды привели 10 туристов к подножию вулкана 30 августа. Несколько туристов упали с высоты 4150 метров. Знакомый одного из погибшего рассказал, что альпинист был подготовленным и «знал, куда идет».

СК РФ

Камчатка

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