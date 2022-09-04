Важное 04 сентября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Смертельное восхождение и спасение выживших. Главное о пропавших туристах на вулкане Ключевская Сопка Гибель туристов на вулкане КЛючевская Сопка: главное

Читать 360tv в

Восхождение на действующий камчатский вулкан Ключевская Сопка для группы из 10 туристов и двух гидов закончилось плохо. В пропасть сорвались пять человек. Еще один скалолаз скончался от полученных травм. Добраться до оставшихся в лагере на высоте 3,3 тысячи метров спасателям помешал сильный ветер. «360 собрал все, что известно к данному часу.

Опасный подъем

Группа туристов из 10 регионов России с двумя гидами из Новосибирска прибыла к подножию Ключевской Сопки 30 августа. Они разбили лагерь на высоте 3,3 тысячи метров, откуда девять человек начали восхождение к вершине.

Реклама

В минувшую субботу, 3 сентября, часть группы сорвалась с высоты. Погибли не менее пяти человек, еще один человек находился без сознания. Как сообщила пресс-служба администрации Камчатского края, на связь со спасателями по спутниковому телефону вышел один из гидов.

Реклама

«Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу. Один человек находится без сознания», — уточнили в пресс-службе.

Гид группы оставался на связи. Ему и остальным участникам восхождения рекомендовали спуститься вниз, чтобы избежать переохлаждения. После эвакуации пострадавших примут решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.

В состав группы входили жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, а также Москвы и Владимирской области, сообщила прокуратура Камчатского края.

По данным сайта NGS, поход организовал новосибирский клуб «Экстрим тайм». Сопровождали группу новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.

Попытки спасения

Потерявший сознание турист на Ключевской Сопке скончался, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона. Общее число погибших выросло до шести.

По данным МЧС, на высоте остаются четыре человека, еще двое находятся в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. Для доставки туристов на землю на место отправили вертолет. Но сильный ветер помешал ему подняться на нужную высоту.

Как заявил представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае, спасатели совершили несколько попыток добраться на вертолете до туристов.

«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3,3 тысячи метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось», — подчеркнул он в беседе «Интерфаксом».

Сегодня на место выдвинулась наземная группировка, в которую вошли представители Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого главка МЧС. Всего 24 человека.

Они поднимутся на высоту 1,2 тысячи метров, где организуют лагерь для поддержки спасателей, которым предстоит подняться к туристам.

Ожидается, что группа спасения прибудет к Ключевской Сопке на вертолете Ми-8 МЧС России утром в понедельник, 5 сентября.

Краевой главк СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после гибели пяти человек на вулкане Ключевская Сопка.

Главный редактор газеты «Камчатское время» в беседе с радиостанцией BFM заявил, что наземная группировка выехала 4 сентября из Петропавловска-Камчатского. Расстояние до Ключевской Сопки составляет почти тысячу километров.

«Вулкан сложнейший, это не просто горочка, это даже не Эверест. Эверест по сравнению с Ключевской — просто прогулка. Здесь человек может провалиться, потому что вулкан живой. И, скорее всего, на вулкане страшный снег идет. Людей, даже если они живы, могут не найти, потому что их просто занесет снегом», — предупредил он.

Журналист отметил, что конец августа — начало сентября — самое неудачное время для восхождения на вулкан из-за резкой смены погоды. На высоте это особенно опасно.

0 0 0 0 0 0