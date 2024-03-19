Происшествия 19 марта 2024, 23:22 Зенитную ракету С-200 уничтожили над Курской областью РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. ВСУ попытались применить переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка террористической атаки произошла 19 марта в 22:30.

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«Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее региональные власти объявили в области режим ракетной опасности. Жителям порекомендовали укрыться в безопасных местах.