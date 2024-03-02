02 марта 2024, 15:02
Обломки дрона после взрыва в Санкт-Петербурге показали на видео
Появилось видео с обломками дрона после взрыва в Санкт-Петербурге
Утром в субботу в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в Красногвардейском районе, его источником мог стать беспилотник. В распоряжении «360» появилось видео обломков, предположительно, БПЛА.
На кадрах можно видеть металлические фрагменты от обшивки аппарата. На месте ЧП сейчас работают правоохранительные органы и экстренные службы.
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Взрыв на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел ранним утром 2 марта. Губернатор Александр Беглов сообщал, что все пострадавшие получат денежные компенсации, также власти обеспечат восстановление их квартир.
Для размещения людей подготовили номерной фонд, а также варианты жилья в маневренном фонде.
В распоряжении «360» ранее появилось видео момента со взрывом в Санкт-Петербурге, попавшим на камеру.
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