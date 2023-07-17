Происшествия 17 июля 2023, 19:36 Обломки БПЛА пробили крышу здания в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: обломки сбитого ночью 16 июля БПЛА упали на здание РИА «Новости»

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Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на крышу ремонтируемого здания диализного центра на улице Героев Сталинграда, после этого в покрытии образовалось отверстие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Российские силы ПВО отразили атаку вражеских БПЛА ночью 16 июля.

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«В городе никто не пострадал, никаких возгораний не было, никаких серьезных разрушений и повреждений домов не зафиксировали», — отметил глава региона.

Также в оперативные службы поступила информация об обнаруженных элементах дронов. Все сообщения отработали, реагирования городских служб не требовалось, добавил он.

Кроме того, один из сбитых беспилотников нашли почти в километре от Балаклавской ТЭС, в лесу, где он сдетонировал. По словам Развожаева, специалисты уже поработали с уцелевшими частями БПЛА.

Два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Жертвами теракта стали мужчина и женщина, которые ехали по мосту на автомобиле в момент удара. Пострадала их несовершеннолетняя дочь.