Происшествия 17 июля 2023, 04:41 Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП Глава Крыма Аксенов: движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП Rosavtodor.ru / CC BY 4.0/Википедия

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Движение на Крымском мосту приостановили из-за чрезвычайного происшествия. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — написал он в своем Telegram-канале.

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Аксенов отметил, что на месте ведут работу сотрудники правоохранительных органов. Глава региона провел беседу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Сейчас принимают меры по разрешению ситуации.

Кроме того, Аксенов заявил о поддержке связи с коллегами из Краснодарского края. На место поехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

Глава полуострова призвал граждан сохранять спокойствие и не верить неофициальным источникам информации.

Ранее стало известно о восстановлении движения паромов и катеров в Севастополе. До этого морской транспорт пришлось приостановить в связи с атакой вражеских БПЛА.