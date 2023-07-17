17 июля 2023, 04:41
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП
Глава Крыма Аксенов: движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП
Движение на Крымском мосту приостановили из-за чрезвычайного происшествия. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — написал он в своем Telegram-канале.
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Аксенов отметил, что на месте ведут работу сотрудники правоохранительных органов. Глава региона провел беседу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Сейчас принимают меры по разрешению ситуации.
Кроме того, Аксенов заявил о поддержке связи с коллегами из Краснодарского края. На место поехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
Глава полуострова призвал граждан сохранять спокойствие и не верить неофициальным источникам информации.
Ранее стало известно о восстановлении движения паромов и катеров в Севастополе. До этого морской транспорт пришлось приостановить в связи с атакой вражеских БПЛА.
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