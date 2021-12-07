Обещавшего устроить теракт подростка задержали у школы в Москве. При нем нашли оружие

В Москве задержали 18-летнего молодого человека, который писал в соцсетях, что собирается устроить теракт. При нем нашли три газовых баллончика, три ножа и пневматический пистолет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети „ВКонтакте“ обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям», — говорится в сообщении.

Угрожавшего устроить теракт задержали при входе в школу. У него нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

За последний год в Росси участились случаи нападения на учебные заведения. В мае этого года жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек, шесть человек погибли при стрельбе в Пермском университете. Кроме того, предотвратили нападение на школу в Казани.

Также жители после серии нападений стали бдительнее. В Москве школьник похвастался подруге, что собирается напасть на школу. Девочка передала информацию родителям, а те — в правоохранительные органы.