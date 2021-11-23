Готовившего нападение на казанскую школу подростка отправили на психиатрическую экспертизу

Задержанного в Казани 14-летнего школьника по подозрению в организации нападения на учебное заведение отправили в закрытый психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата СК.

По версии следствия, к организации нападения на школу юношу склонил неустановленный человек, с которым школьник общался через интернет. В данный момент молодого человека отправили в специализированное медицинское учреждение для оценки его психологического состояния.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование заведенного в отношении подростка уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».

Сегодня стало известно, что в Казани сотрудники ФСБ задержали школьника, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений города. В ходе обыска в квартире юноши нашли пневматическую винтовку, в истории браузера на смартфоне нашли запросы о том, как переделать этот тип в боевое оружие. В ходе допроса молодой человек рассказал, что к организации теракта его склонил украинец по имени Ярослав Овсюк, с которым он познакомился в Telegram.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что подростка задержали около тайника, где хранились атрибуты с неонацистской символикой. По словам юноши, в одном из чатов ему пообещали заплатить пять тысяч рублей за стрельбу в школе. По его словам, делать ничего плохого он не планировал, а только хотел забрать деньги.