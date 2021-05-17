Испугался стать «вторым Ильназом». Вооруженный подросток пошутил о нападении на школу и теперь боится за карьеру

Школьник из Москвы «пошутил»», что собирается устроить в своей школе массовый расстрел. Полицейские обнаружили у подростка дома несколько видов различного пневматического оружия, но задерживать его не стали. Выяснилось, что автомат и револьвер купили ему родители.

16-летний ученик одной из московских школ рассказал своей 15-летней подруге, что собирается прийти в школу с оружием, чтобы устроить там массовый расстрел. По данным Telegram-канала Life Shot, девочка испугалась и рассказала о разговоре с другом своей маме, а та — сообщила правоохранителям.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейские приехали к нему в квартиру с проверкой еще 14 мая, но известно об этом стало только 17 мая. Мальчик учится в 10 классе. Во время разговора с полицейскими он заявил, что не собирался никого расстреливать, а просто неудачно пошутил.

При этом в доме школьника нашли целый арсенал пневматического оружия, которое можно приобрести без специального разрешения. Речь идет про пневматический автомат, пневматический пистолет, пустой тубус от РПГ (гранатомета) и сигнальный револьвер.

Шутки после трагедии

Возможно, на такую шутку он решился после трагедии в Казани: там 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в своей бывшей школе. Он пришел в гимназию № 175 с автоматом и убил семерых учеников и двух педагогов, а также ранил свыше 20 человек. Оружие нападавший купил легально за месяц до атаки.

После нападения на школу в Казани к правоохранителям посыпались десятки заявлений о готовящихся нападениях на различные учреждения по всей стране. Следователи уже завели несколько уголовных дел о заведомо ложном сообщении о теракте —два раза сообщения поступили из Благовещенска, один раз из Крыма.

Оружие одобрено родителями

Сейчас школьника не стали задерживать — он объяснил, откуда взял столько оружия. По словам десятиклассника, до пандемии он занимался в патриотическом клубе.

«Школьник объяснил наличие спортивного оружия занятиями в патриотическом клубе. Пневматические автомат и револьвер ему купили родители», — процитировал «Интерфакс» слова источника.

Эту версию подтвердила и мама школьника. Она рассказала Life, что до пандемии ее ребенок занимался в патриотическом клубе. Там ребят учили стрельбе, поэтому родители приобрели сыну неисправную пневматику со страйкбольными пулями. Москвичка подчеркнула, что такое оружие «можно купить где угодно».

При этом она отметила, что ее сын никогда не планировал никого расстреливать. Он собирался защищать родину, а после школы хотел пойти в юридический колледж, чтобы потом работать в полиции. Женщина выразила опасения, что эта ситуация может испортить его карьеру.

Несмотря на объяснения, правоохранители начали проверку сообщения девочки.

Клевета и маниакальное расстройство

Москвичка рассказала изданию, что ее сына оклеветали без каких-либо оснований. Все дело в личном отношении той девочки, которая подняла шум — она практически не знает подростка, но затаила на него злобу. Женщина уточнила, что ее сын виделся с этой девочкой только один раз, на дне рождения общей знакомой.

Школьница решила, что мальчик принес ее подруге дешевый подарок, и начала его оскорблять. При этом мать десятиклассника заявила, что у «доносчицы» «маниакально-депрессивное состояние» — якобы девочка «ходит по могилам и кладбищам, закапывает кровь».

Мама подростка уже обратилась в полицию и прокуратуру с жалобой на клевету в адрес ее сына.

Боится стать «вторым Ильназом»

Life со ссылкой на источник отметил, что сейчас десятиклассник опасается сравнений с расстрелявшим учеников Ильназом Галявиевым. Как только он узнал, что теперь полиция за ним наблюдает, он удалил свои сообщения о якобы планируемом нападении на школу из чатов. Кроме того, подросток уверил друзей, что это не больше чем слухи.

Он подчеркнул, что напишет заявление о клевете на того, кто эти слухи распустил. При этом источник издания отметил, что школьник не знает, кто именно стоит за возникновением этих слухов. Однако он боится, что эта ситуация действительно испортит его будущую карьеру, а на фоне трагедии в Казани люди превратят его во «второго Ильназа».