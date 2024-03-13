Происшествия 13 марта 2024, 10:43 НПЗ в Рязани подвергся атаке 4 беспилотников Нефтеперерабатывающий завод в Рязани атаковали 4 беспилотника ВСУ РИА «Новости»

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Нефтеперерабатывающий завод в Рязани атаковали четыре украинских беспилотника. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров», — указал источник агентства.

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Рязанский нефтеперерабатывающий завод подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины утром в среду, 13 марта. Она продолжалась на протяжении 50 минут — с 06:35 до 07:24 по московскому времени.

В результате атаки пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает. Раненых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил, что по региону ударили беспилотники. Из-за атаки беспилотников повреждения получили установки по первичной переработке нефтепродуктов. Для личного транспорта временно закрыли проезд к нефтеперерабатывающему заводу.