Новый очаг возгорания обнаружили возле Орехово-Зуева

Новый очаг возгорания обнаружен возле подмосковного города Орехово-Зуево. Об этом сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«Близ Орехово-Зуева увидели „свежий“ очаг — сейчас на месте работает техника и специалисты», — сказано в сообщении.

По словам зампреда, очаг заметили во время облета юго-восточной и восточной территории Московской области. С Филимонов на борту также были начальник областного МЧС Сергей Полетыкин и министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Ранее стало известно, что только за среду, 24 августа, в лесах Московской области было потушено 16 пожаров. В регионе стоит жаркая сухая погода, что ежедневно приводит к новым очагам.

Возгорания 24 августа были зафиксированы в Ногинском (четыре пожара), Виноградовском (один пожар), Луховицком (один пожар), Московском учебно-опытном (два пожара), Клинском (один пожар), Егорьевском (два пожара), Орехово-Зуевском (два пожара) и Истринском лесничествах (три пожара). Обстановка остается сложной. До 28 августа в лесах Московской области введено ограничение на посещение. Об этом же ранее говорил губернатор Андрей Воробьев.