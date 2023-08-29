Эксклюзив 29 августа 2023, 19:30 «Ничего не осталось». Фермер из Челябинской области — о крушении вертолета Ми-8 Очевидец крушения Ми-8 под Челябинском заявил, что от него ничего не осталось

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Фермер Сунат Асоев стал очевидцем крушения Ми-8 в Челябинской области. В беседе с «360» он рассказал, что происходило в первые часы после падения вертолета.

«Мне позвонили, сказали, что вертолет крутится. Я позвонил соседу, сказал: „У нас там вертолет, давайте съездим, посмотрим“. <…> Вообще, думал, что на нашу ферму упало», — отметил он.

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Сунат хотел подойти поближе, однако в этот момент раздался взрыв. К месту крушения, по его словам, есть только одна основная дорога. На повороте фермер заметил пожарных. Он предложил проводить их через свои угодья.

«Я их через лес провел, <…> потому что там дороги вообще нет», — пояснил Асоев.

Часть машин все же поехала по основной дороге. В итоге карета скорой помощи и МЧС застряли. Несколько машин пришлось вытаскивать трактором.

«Все машины застряли. Пришлось помогать чисто по-человечески. <…> Думаю, я не один такой. Любой, у кого есть возможность, думаю, все помогли. <…> Не испугался», — подчеркнул фермер.

На месте до сих пор работают спасатели МЧС, скорая помощь и Росгвардия. Как уточнил Асоев, к самому месту крушения пока не подойти. Территорию оцепили. Фермер лично не видел момент падения вертолета, но предположил, что Ми-8 вряд ли уцелел хотя бы частично.

«От него ничего не осталось», — подытожил он.

Вертолет упал в районе поселка Красное поле в Сосновском районе. На месте крушения воздушного судна вспыхнул пожар. По имеющимся данным, специалисты нашли тела трех находившихся на борту Ми-8 людей.

Как уточнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вертолет принадлежал авиационному отряду областного отделения ФСБ. В результате крушения вертолета жители поселка и строения не пострадали.