Эксклюзив 29 августа 2023, 17:21 Место падения вертолета в Челябинской области оцепили Место крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области оцепили

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Территорию вокруг места крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области оцепили. Кадры появились в распоряжении «360».

На место падения вертолета прибыли бригада скорой помощи, правоохранители, представители МЧС и Росгвардии. Местные жители не могут проехать по проселочной дороге.

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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе поселка Красное поле в Сосновском районе. После падения воздушное судно загорелось. Предварительно, на борту находились три человека, все они погибли.

Спасатели МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. На месте крушения нашли тела трех человек.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду регионального отделения Федеральной службы безопасности. Как отметил глава региона, местные жители и строения в поселке в результате авиакатастрофы не пострадали.