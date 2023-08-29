Челябинские власти раскрыли обстоятельства крушения принадлежащего ФСБ вертолета Ми-8 | 360°

Важное 29 августа 2023, 14:48 Челябинские власти раскрыли обстоятельства крушения принадлежащего ФСБ вертолета Ми-8 Губернатор Текслер: при крушении Ми-8 авиаотряда ФСБ погибли три человека РИА «Новости»

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При крушении вертолета Ми-8, принадлежавшего авиаотряду ФСБ, погибли три человека. Жилые постройки не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Жители, жилые постройки не пострадали. <…> По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека», — сообщил он.

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Вертолет потерпел крушение около Красного Поля Сосновского района. Текслер сообщил, что он принадлежал авиаотряду ФСБ. Специальные службы съехались к месту происшествия.

Кадры с места крушения показали «Известия». Обломки Ми-8 нашли в лесополосе, спасатели пролили их из пожарных рукавов. Открытый огонь ликвидировали. Источник газеты заявил, что вертолет выполнял в Челябинской области учебно-тренировочный полет.

Крушение, по информации МЧС Челябинской области, произошло около поселка Прудный. Населенный пункт и его жители не пострадали. Спасатели подтвердили, что на месте ЧП нашли тела трех человек.