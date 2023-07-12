Эксклюзив 12 июля 2023, 14:50 «Неукротимая рвота до потери сознания». Мать одного из отравившихся в Орске детей рассказала о случившемся Мать отравившегося в детсаду Орска ребенка подтвердила, что перед рвотой он выпил йогурт РИА «Новости»

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Почти 40 детей отравились в детсадах Орска. Мать одного из них подтвердила «360», что причиной мог стать йогурт. Ее сына рвало до потери сознания.

В детский сад № 115 ходят два ребенка женщины, но отравился только один — второй в тот день отказался от полдника. Всего в группе заболели не меньше шести человек, в других тоже есть пострадавшие.

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«Неукротимая рвота до потери сознания. На втором часу он начал глаза закатывать. <…> Просила его не закрывать глаза, потому что переживала. Вызвала скорую помощь и отпаивала», — рассказала женщина.

Фельдшеры приехали через три часа, сделали противорвотный укол, предложили госпитализировать и обратиться к детскому инфекционисту. При этом предупредили — в больнице много пациентов, придется сидеть в очереди и духоте. К этому времени ребенку стало лучше, поэтому мать отказалась. Утром мальчика отвели к участковому врачу, который прописал обильное питье и пробиотики. Теперь он находится в удовлетворительном состоянии.

«Его вырвало в первый раз белым с розовым. Я так и подумала, что на полдник йогурт был. Хотя у нас справка, что у него лактазная недостаточность, молочные продукты запрещены. А потом уже просто желчью», — заявила женщина.

Администрация детсада, по ее словам, ситуацию пока не комментировала. Справку ребенка в детсаду потеряли. Женщина пока не решила, станет ли обращаться в правоохранительные органы.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил, что пострадали 36 детей, девять из них госпитализировали. Причиной могла стать продукция Новотроицкого молокозавода. Следком возбудил уголовное дело.