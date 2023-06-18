Происшествия 18 июня 2023, 15:18 Несовершеннолетняя девушка умерла после выпитого мохито «Мистер Сидр» в Пензе — СМИ Baza: в Пензе 17-летняя девушка скончалась, выпив мохито «Мистер Сидр» Роспотребнадзор Республика Башкортостан

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В Пензе 17-летняя девушка скончалась в больнице, после того как выпила мохито производителя «Мистер Сидр». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, произошло все 3 июня. Напиток девушке купила мама в местном магазине. Выпив мохито дома, подросток отправилась отмечать день рождения подруги. Поначалу все было в порядке. Девушке стало хуже, когда она вернулась из гостей. Мама вызвала скорую. В больнице у пострадавшей диагностировали отравление метанолом. Почти две недели врачи боролись за жизнь девушки. Однако 17 июня она скончалась.

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Следователи возбудили уголовное дело и наведались в магазин, где торговали смертельным напитком. Владелец торговый точки рассказал, что приобрел партию у самарской компании «Анди».

Отравление суррогатным сидром зафиксировали в нескольких регионах. Первые случаи произошли в Ульяновской области 5 июня. Общее число пострадавших составило 106 человек, из них 36 скончались. На лечении в больницах остаются 19 человек.

Ядовитый сидр произвели на производстве в Самарской области. После массового отравления продукцию компании запретили продавать по всей России. Суд арестовал бизнесмена, который владел производством, до 4 августа.