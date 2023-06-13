Происшествия 13 июня 2023, 09:49 Число отравившихся сидром в Ульяновской области возросло до 68 Минздрав: число отравившихся в Ульяновской области «Мистером Сидром» возросло до 68 РИА «Новости»

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По последним данным, уже 68 человек отравились напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Общее число случаев — 68, из них 21 человек умер», — рассказала представительница министерства.

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Накануне была информация о 67 пострадавших. Первые случаи отправления «Мистером Сидром» зафиксировали в регионе 5 июня, они произошли в Димитровграде. Позже стало известно об отравлениях в Пензенской, Самарской, Курганской, Нижегородской областях и Удмуртии.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручения региональным управлениям ведомства найти и конфисковать продукцию «Мистера Сидра» из магазинов или со складов. В итоге удалось изъять более 70 литров этого напитка.

Правоохранительные органы задержали по делу бизнесмена из Самарской области Анара Афат оглы Гусейнова, его по решению Ленинского суда Ульяновска арестовали на два месяца. Расследование продолжается.