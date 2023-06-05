05 июня 2023, 14:46
Несовершеннолетняя девушка попала в больницу из-за сидра в Димитровграде
Источник «360»: среди отравившихся сидром в Димитровграде есть 16-летняя девушка
Среди пострадавших от отравления сидром в Дмитровграде есть 16-летняя девушка, сообщил источник «360». Пострадавшая жила со старшей сестрой — женщина тоже пила этот напиток и скончалась.
Девушку госпитализировали. Подробностей о ее состоянии источник не привел.
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По последним данным властей Ульяновской области, в общей сложности в регионе пострадали от отравления сидром 22 человека. Восемь пострадавших врачи не смогли спасти. По факту случившегося возбудили дело.
Сотрудник одного из алкогольных магазинов Димитровграда в беседе с «360» рассказал, что произошедшее шокировало его.
«Когда узнал, меня [прошиб] холодный пот», — рассказал молодой человек.
В настоящее время правоохранители изымают опасный сидр из продажи. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал индивидуальных предпринимателей как можно скорее прекратить продажу спиртосодержащего сидра.
«Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах», — уточнил он.
Известно, что сидр производили в Самарской области. На местном предприятии также проводят следственные действия. В рамках расследования задержали индивидуального предпринимателя.
Известно о смертельных отравлениях и в Самарской области. Там погибли две женщины.
Два случая отравления сидром зафиксировали и в Удмуртии. Пострадавшие юноша и женщина находятся в критическом состоянии.
Алкоголь
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