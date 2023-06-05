Важное 05 июня 2023, 13:03 Более 20 человек пострадали от суррогатного сидра в Ульяновской области Губернатор Русских: 22 человека пострадали после распития сидра в Ульяновской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число пострадавших от суррогатного сидра в Ульяновской области возросло до 22 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

«Восемь [человек] умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска», — написал глава области.

Реклама

Он призвал всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра.

По предварительной информации, люди отравились напитком «Мистер сидр», который производят в Самарской области, добавил Русских.

«Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона», — подчеркнул губернатор.

В региональном СУ СК уже возбудили дело по факту случившегося. В рамках расследования проведут необходимые экспертизы. Индивидуального предпринимателя из Самарской области, где производили сидр, задержали.