Происшествия 06 июня 2023, 10:21 Несовершеннолетние девушки в Пензе попали в больницу из-за отравления алкоголем СКР: в Пензе после отравления алкоголем госпитализировали троих и возбудили уголовное дело РИА «Новости»

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В Пензе возбудили уголовное дело после отравления трех девушек, в том числе несовершеннолетних, алкоголем из одной и той же торговой сети. Потерпевших госпитализировали, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.

Первыми 2 июня отравились две подруги 17 и 18 лет. Они купили спиртное в местной торговой сети и попали в больницу с признаками отравления. На следующий день 17-летняя жительница Пензы решила отметить в Бессоновском районе Пензенской области день рождения, и купила алкоголь в той же сети. Ее госпитализировали.

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Следователи осмотрели места посиделок, изъяли тару из-под алкоголя и более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы. Они возбудили уголовное дело, назначили судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, занялись выяснением происхождения алкоголя и розыском причастных к преступлению.

Массовое отравление сидром случилось в Ульяновской области, пострадал 51 человек. Из них 16 человек скончались. Они купили в розлив напиток, который выпустил частный предприниматель из поселка Винтай Самарской области.