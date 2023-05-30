Происшествия 30 мая 2023, 09:39 Несколько вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области Прокуратура начала проверку по факту схода двух вагонов с рельсов в Ульяновской области Приволжская транспортная прокуратура. / Telegram

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Два вагона цистерн с газовым конденсатом сошли с рельсов на станции в Ульяновске. Об этом в Telegram-канале сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, ЧП произошло 30 мая около 04:20 по московскому времени на станции Ульяновск-2 при маневрировании поезда. В результате два вагона сошли с рельсов, одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло, пострадавших нет.

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«Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются», — уточнили в прокуратуре.

На месте ЧП работают следователи, а также транспортный прокурор Сергей Шушин. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

На Забайкальской железной дороге на перегоне Куэнга — Приисковая 21 мая с рельсов сошли 12 грузовых вагонов. В результате ЧП повредился габарит соседнего пути. Авария привела к остановке поездов, в том числе пассажирских сообщением Владивосток − Москва и Новосибирск − Владивосток. После схода вагонов следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.