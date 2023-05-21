Происшествия 21 мая 2023, 02:27 Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге ГУ МЧС Забайкалья: с рельсов сошли 12 грузовых вагонов на перегоне Куэнга — Приисковая РИА «Новости»

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На Забайкальской железной дороге на перегоне Куэнга — Приисковая с рельсов сошли 12 грузовых вагонов. Из-за аварии задержали поезд Владивосток − Москва, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Забайкалья.

«Ночью 21 мая на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда», — рассказали в ведомстве и добавили, что в результате никто не пострадал, а угроз для экологии нет.

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В пресс-службе добавили, что в результате ЧП нарушен габарит соседнего пути. Из-за аварии движение поездов временно остановлено. Уже задержан пассажирский поезд Владивосток − Москва, ожидается задержка состава Новосибирск − Владивосток. Также отменены пригородные поезда между населенными пунктами Чернышевск и Шилка.

На место происшествия направили четыре восстановительных поезда, работает оперативная группа пожарно-спасательной части.