Происшествия 21 мая 2023, 08:52 Уголовное дело возбудили после схода вагонов в Забайкальском крае СК возбудил уголовное дело после схода 11 вагонов грузового поезда в Забайкалье Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, ЧП произошло около 02:18 по местному времени на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги. Одиннадцать вагонов сошли с рельсов, восемь из них опрокинулись. Также повредилось железнодорожное полотно и электрические сети.

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«Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Движение по перегону временно приостановлено», — указано в сообщении.

По данным МЧС Забайкалья, в результате случившегося никто не пострадал. Сход вагонов с рельсов повлиял на движение пассажирских поездов сообщением Владивосток − Москва и Новосибирск − Владивосток. Также отменили электрички между населенными пунктами Чернышевск и Шилка