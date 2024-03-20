Происшествия 20 марта 2024, 05:34 Несколько беспилотников сбили над Энгельсом Губернатор Бусаргин: силы ПВО уничтожили беспилотники над Энгельсом РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько беспилотников над Энгельсом в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», — написал он.

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По словам главы региона, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет. Подробности, в том числе о количестве бепилотников, уточняются.

Минувшим вечером, 19 марта, российские военные предотвратили теракты в Курской и Белгородской областях. ВСУ попытались атаковать регионы зенитной управляемой ракетой С-200 и ракетой ЗРК Patriot. Кроме этого, украинские боевики выпустили 10 реактивных снарядов из установки Vampire и и одну ракету из комлпекса «Точка-У».