19 марта 2024, 22:49
Одну ракету и 10 снарядов украинской РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
Минобороны: 10 снарядов РСЗО и одну ракету «Точки-У» уничтожили под Белгородом
Российские системы ПВО в Белгородской области уничтожили 10 украинских реактивных снарядов и одну ракету. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.
«Около 22:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.
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Жителей Белгорода и района ранее предупредили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области рекомендовал жителям укрыться в безопасных местах.
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