Происшествия 10 июня 2023, 18:49 Нелепая случайность. Близкие жертв «Мистера Сидра» рассказали о погибших НТВ: погибшие из-за «Мистера Сидра» не были маргиналами, их смерть — шок для близких Роспотребнадзор

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Суррогатный сидр унес за минувшую неделю жизни более 30 человек, несколько отравившихся до сих пор остаются в больницах, за них борются врачи. Родственники погибших говорят, что случившееся с их близкими нелепая случайность, никто из них не питал пристрастия к спиртному.

Среди умерших от отравления была супружеская пара из Димитровграда. Мужу — 52 года, его жена в мае отметила 50-летие. Обычная заводская семья — так говорят о них знакомые. Друзья подчеркивают, что скончавшиеся из-за сидра не были какими-то маргиналами.

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«Они поехали на дачу семьей: муж, жена дети, внук. Зашли в пивнушку и взяли этот напиток. Он холодный, решили освежиться», — поделилась в беседе с НТВ соседка семьи.

В Димитровграде зафиксировали больше всего отравлений. Среди пострадавших была продавщица одного из алкогольных магазинов. Ее коллега рассказал, что она никогда не злоупотребляла спиртным. Стакан «Мистера Сидра» выпила в родительскую субботу, теперь находится в коме.

Бизнесмен Анар Гусейнов, производивший ядовитый напиток в Самарской области, сейчас в СИЗО. Его арестовали на два месяца. По данным телеканала, у предпринимателя не было лицензии, а продукцию он поставлял в торговые точки без необходимых сертификатов. Его могут посадить на срок до 10 лет. Вот только близким жертв отравления вряд ли станет легче.