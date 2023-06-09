09 июня 2023, 01:18
Роспотребнадзор изъял свыше 70 тысяч литров «Мистера сидра»
По всей России изъяли уже свыше 71 тысячи литров алкогольного напитка «Мистер сидр», из-за которого погибли десятки десятки человек. Суррогат выявили в 17 российских регионах, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
«По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка „Мистер сидр“, произведенного на территории Самарской области», — указало ведомство.
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Суррогатный алкоголь обнаружили в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях. Кроме того, этот напиток выявили в Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.
Россиян призвали быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков. Также Роспотребнадзор призвал жителей страны немедленно сообщать о случаях продажи «Мистера сидра» в территориальные органы ведомства.
Количество погибших при отравлении напитком «Мистер сидр» превысило 30 человек, пострадали более 100 человек. Первый случай отравления зафиксировали в Курганской области, затем о пострадавших стало известно еще в нескольких областях.
Ядовитый сидр произвели на производстве в Самарской области. После массового отравления продукцию компании запретили продавать по всей России. Суд арестовал бизнесмена, который владел производством, до 4 августа.
Роспотребнадзор
Алкоголь
отравление сидром в России
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