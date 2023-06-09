Общество 09 июня 2023, 01:18 Роспотребнадзор изъял свыше 70 тысяч литров «Мистера сидра» Unsplash

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По всей России изъяли уже свыше 71 тысячи литров алкогольного напитка «Мистер сидр», из-за которого погибли десятки десятки человек. Суррогат выявили в 17 российских регионах, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка „Мистер сидр“, произведенного на территории Самарской области», — указало ведомство.

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Суррогатный алкоголь обнаружили в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях. Кроме того, этот напиток выявили в Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.

Россиян призвали быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков. Также Роспотребнадзор призвал жителей страны немедленно сообщать о случаях продажи «Мистера сидра» в территориальные органы ведомства.

Количество погибших при отравлении напитком «Мистер сидр» превысило 30 человек, пострадали более 100 человек. Первый случай отравления зафиксировали в Курганской области, затем о пострадавших стало известно еще в нескольких областях.

Ядовитый сидр произвели на производстве в Самарской области. После массового отравления продукцию компании запретили продавать по всей России. Суд арестовал бизнесмена, который владел производством, до 4 августа.