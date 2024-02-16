Эксклюзив 16 февраля 2024, 20:25 Неизвестный устроил стрельбу на автомойке в Москве Источник «360»: стрельба произошла на автомойке в Москве, один человек ранен РИА «Новости»

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Стрельба произошла на Дегунинской улице в Москве. Ранение получил один человек, сообщил источник «360».

По предварительным данным, неизвестный начал стрелять на территории автомойки, куда приехал на Toyota Camry.

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В результате пострадал человек — он получил огнестрельное ранение. В настоящее время стрелка разыскивают. Мотивы преступления устанавливаются.

В центре Москвы мужчина в ходе конфликта начал стрелять в незнакомцев из травматического пистолета. Подозреваемого задержали, он стал фигурантом дела о хулиганстве.

Столичная полиция арестовала четверых участников конфликта со стрельбой. Перестрелка произошла из-за аварии в центре Москвы. Обе стороны применили травматическое оружие, ранив друг друга. Пострадали три человека.