Происшествия 15 февраля 2024, 01:20 Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в центре Москвы

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Полицейские задержали четверых участников дорожного конфликта со стрельбой, который произошел из-за аварии в центре Москвы. При этом три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Конфликт со стрельбой произошел между четырьмя гражданами во время оформления ДТП на улице Плющиха, 11А вечером в среду, 14 февраля. По данным ведомства, обе стороны применили травматическое оружие, ранив друг друга. Личности четверки уже установлены.

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«Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», — добавили в главке.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщили, что конфликт предположительно возник из-за того, что двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо».