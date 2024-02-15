15 февраля 2024, 01:20
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в центре Москвы
Полицейские задержали четверых участников дорожного конфликта со стрельбой, который произошел из-за аварии в центре Москвы. При этом три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Конфликт со стрельбой произошел между четырьмя гражданами во время оформления ДТП на улице Плющиха, 11А вечером в среду, 14 февраля. По данным ведомства, обе стороны применили травматическое оружие, ранив друг друга. Личности четверки уже установлены.
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«Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», — добавили в главке.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщили, что конфликт предположительно возник из-за того, что двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо».
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