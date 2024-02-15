Общество 15 февраля 2024, 11:37 Подозреваемого в перестрелке из-за ДТП задержали в Москве Дело о хулиганстве завели на участника перестрелки из-за ДТП в центре Москвы РИА «Новости»

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Подозреваемого в перестрелке на улице Плющиха в центре Москвы из-за произошедшего ДТП задержали. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 29-летний мужчина в ходе конфликта стрелял в незнакомцев из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F.

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Прибывшие на место происшествия спасатели и медики оказали пострадавшим медицинскую помощь. Четверых нарушителей общественного порядка задержали.

В отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция задержала злоумышленника.

«Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре.

Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного СК Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и наказать начавшего перестрелку.

Ранее стало известно, что боец ММА пострадал при стрельбе в центре Москвы.