Эксклюзив 14 февраля 2023, 06:43 Неизвестный ушел под воду в Москве-реке прямо на глазах спасателей Человек утонул на Москве-реке у улицы Большая Филевская РИА «Новости»

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На Москве-реке человек провалился под лед. Спасатели не успели помочь ему и вызвали водолазов. По одной из версий, москвич свел счеты с жизнью, рассказал источник «360».

Экстренные службы вызвали к одному из домов по улице Большая Филевская в 03:09. Очевидцы рассказали, что кто-то тонет в реке и едва держится за лед. К месту отправили спасательный катер, но он не успел — человек ушел под воду прямо на глазах спасателей. Они вытащили куртку и мешок, остальные вещи остались на берегу — предположительно, произошел суицид. Для того, чтобы достать погибшего, вызвали водолазов.

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Ночью на улице Декабристов в Москве загорелся автосервис. Из здания спасли трех человек, частично обрушилась кровля. Открытый огонь потушили в 02:45, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Началась проверка.

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