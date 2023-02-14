Происшествия 14 февраля 2023, 06:03 Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара в техцентре на севере Москвы МЧС России по Москве / Telegram

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Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль установку обстоятельств и причин пожара в техцентре на севере Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Предварительно, пожар произошел в здании автосервиса на улице Декабристов. В ходе ЧП частично обрушилась кровля.

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«Предварительно, собственником здания, где произошел пожар, является коммерческая организация, которая осуществляет в данном помещении хозяйственную деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей», — указано в сообщении столичного ведомства.

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Работу правоохранительных органов и специальных служб на месте координирует исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно, как в здании бушует пламя. На место прибыли спасатели, которые незамедлительно приступили к ликвидации пожара.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что открытое горение удалось ликвидировать в 02:45. Также ведомство показало кадры работы пожарных. Как уточнялось, пожарные спасли трех человек.