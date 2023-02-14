Происшествия 14 февраля 2023, 01:51 Трех человек спасли из загоревшегося автосервиса на севере Москвы МЧС: техцентр загорелся на площади 1500 квадратов на севере Москвы РИА «Новости»

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Двухэтажное здание автоцентра загорелось на улице Декабристов в Москве. Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 23:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, СВАО, улица Декабристов, дом 45 „Г“. По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре», — заявили в ведомстве.

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В ходе тушения пожарные спасли трех человек, которых передали для осмотра врачам скорой помощи. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

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По данным источника ТАСС в экстренных службах, внутри горящего здания начали взрываться канистры с топливом.

«Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли», — рассказал собеседник агентства.

В тушении огня участвуют 108 человек и 27 единиц техники, эту группировку продолжают наращивать. Причины возгорания устанавливаются.